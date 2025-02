'Prostituzione nel negozio di tatuaggi', denunciato quarantenne

I carabinieri della compagnia di Chatillon e Saint-Vincent hanno posto sotto sequestro preventivo due locali nella cittadina termale - un negozio di tatuaggi e un alloggio collegato - nell'ambito di un'indagine per favoreggiamento della prostituzione. Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della procura di Aosta.

Denunciato anche un quarantenne di origine bulgara che, secondo le indagini dei militari, percepiva 50 euro al giorno dalle ragazze che si alternavano nei locali a sua disposizione per consumare i rapporti con i clienti.

I fatti oggetto dell'indagine riguardano il periodo che va dal 2022 sino a tempi recenti. Gli accertamenti fanno seguito a un'altra indagine analoga, che un mese fa aveva portato alla denuncia per favoreggiamento della prostituzione di un quarantasettenne valdostano che, sempre a Saint-Vincent, affittava un alloggio - posto sequestro - per le stesse finalità.



