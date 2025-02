Un vasto incendio è divampato in un'azienda agricola a Challand-Saint-Victor. Non risultano persone coinvolte. Gli animali - una sessantina di bovini - sono stati portati in salvo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la Forestale. L'azienda agricola, di proprietà di Luca Moussanet, si trova in frazione Abbaz.



