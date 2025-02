Cyberattacco al sito della Regione Valle d'Aosta

Non si arresta l'offensiva degli hacker filorussi Noname057(16) contro siti italiani. Per l'ottavo giorno consecutivo la mattinata si è aperta con una serie di attacchi che questa volta hanno colpito soprattutto Comuni e Regioni.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta dai primi minuti delle azioni ostili secondo una procedura consolidata di supporto agli attaccati.

Tra i target degli attacchi - sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service) - i siti delle Regioni Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte, Toscana Liguria, Lazio, nonché dei Comuni di Roma, Milano, Taranto, Varese, Bergamo, Portoferraio.



