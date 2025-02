Cave Mont Blanc, nuova cantina a 2.173 metri sulla Skyway

Una nuova cantina d'alta quota, a 2.173 metri, presso il Pavillon du Mont Fréty di Skyway Monte Bianco, a Courmayeur. Ad inaugurarla è stata la Cave Mont Blanc, azienda nata nel 1983 che conta circa 80 soci che coltivano piccoli vigneti ai piedi del Monte Bianco. Progettata dallo studio di architettura Giò Forma, la cantina ha un laboratorio di spumantizzazione e si trova nella stazione intermedia della Skyway. A quella quota 2.173 metri viene prodotto lo spumante pas dosé "Cuvée des Guides". "L'intero processo di spumantizzazione di questo vino - si legge nella presentazione - avviene in quota, dove straordinarie condizioni di altitudine, temperatura e pressione atmosferica danno vita a bollicine rare e preziose, uniche nel loro genere". Dal 2022, in collaborazione con il dipartimento di Enologia dell'Università di Torino, si sta studiando come l'ambiente d'alta quota influenzi il processo di spumantizzazione i cui risultati definitivi sono attesi entro fine anno.



