Casa in fiamme a Pontey, sfollate quattro persone

Sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dall'abitazione bruciata ieri sera a Pontey, in frazione Banchet.

L'edificio non è agibile e i danni sono ingenti, in quanto per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto scoperchiare il tetto. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento, l'allarme è scattato poco prima delle 19,30. All'interno dell'abitazione vi erano quattro persone, che sono riuscite a uscire a e chiamare i soccorsi. Per precauzione sono stati tutti portati all'ospedale regionale, ma subito dimessi. La famiglia ha trascorso la notte presso dei parenti.

Sul posto sono intervenuti anche i volontari, oltre al 118 e ai carabinieri.



