Associazione alpini, posticipata concessione di Villa Brezzi

La Giunta regionale ha approvato la modifica della durata della concessione stipulata con la sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini dell'immobile di proprietà regionale denominato "Villa Brezzi", in via Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta. In dettaglio l'atto posticipa la scadenza dal 19 gennaio 2031 al 19 gennaio 2041, come richiesto dal Presidente dell'Associazione stessa, "al fine di consentire la programmazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria quali il rifacimento del manto di copertura del fabbricato e dei box, la realizzazione dell'impianto di irrigazione dell'area verde e altri".



