Testolin, 'ora più che mai l'Autonomia è un progetto aperto'

"Identità, bilinguismo, autonomia e crescita socio-economica sono elementi inscindibili del 'sistema valdostano'. Oggi vogliamo dirlo con forza. Vogliamo ricordarlo a chi progetta o spera di poter spazzare via il nostro particolarismo con il disprezzo politico verso il nostro patrimonio, che ha radici lontane e che abbiamo cercato di rafforzare in questi anni, soprattutto nell'ambito delle celebrazioni dell'80/o anniversario di questo cammino di Resistenza, Liberazione e acquisizione di Autonomia che la nostra comunità unita ha saputo compiere. Ora più che mai l'autonomia è un progetto aperto e su cui stiamo lavorando con impegno e determinazione, sia a livello interno che a livello nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante le celebrazioni per il 77/o anniversario dello Statuto Speciale e il 79/o anniversario dell'Autonomia della Valle d'Aosta. Ospiti d'onore a Palazzo regionale Muriel Favre-Torelloz, presidente del Gran Consiglio del Canton Vallese, e Arno Kompatscher, presidente della Provincia Autonoma di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA