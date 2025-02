Kompatscher, 'obiettivo è l'aggiornarmento dell'Autonomia'

"Abbiamo iniziato un percorso assieme, portando avanti il lavoro di riforma dei nostri Statuti tanto a livello tecnico quanto a livello politico. Contiamo di avere presto un testo, appena lo avremo provvederemo a condividerlo, per riprendere assieme quel percorso, affinché tutte le Speciali possano raggiungere assieme il traguardo dell'aggiornamento dell'Autonomia". Lo ha detto Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, intervenendo ad Aosta alla cerimonia per per il 77/o anniversario dello Statuto Speciale e il 79/o anniversario dell'Autonomia della Valle d'Aosta.

"E' un piacere ed un onore poter festeggiare in Valle d'Aosta - ha aggiunto - due anniversari importanti come quelli dell'Autonomia e dello Statuto speciale della Valle d'Aosta: come la Provincia autonoma di Bolzano 'Speciale tra le Speciali'; come la Provincia autonoma di Bolzano, 'Speciale' per la presenza di un'importante minoranza linguistica; come la Provincia autonoma di Bolzano, 'Speciale' perché capace di tutelarla, valorizzarla, garantirne lo sviluppo. Una specialità che è intenzione mia, del presidente della Valle d'Aosta Renzo Testolin e, giustamente, anche dei governatori delle altre Regioni a Statuto speciale, confermare, riaffermare e, possibilmente, ampliare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA