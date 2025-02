'Together Music Festival,' la musica arriva al Gros Cidac

Il parcheggio coperto del supermercato Gros Cidac, a poche centinaia di metri dal centro storico di Aosta, sarà trasformato in un grande palcoscenico urbano che ospiterà il 'Together Music Festival', in programma il 15 marzo. "Il festival rappresenta un'esperienza unica, capace di fondere musica elettronica e live performance in un format innovativo - si legge nella presentazione - pensato per le giovani generazioni ma aperto a un pubblico di tutte le età.

La location scelta è inedita e sorprendente". Gli artisti saranno annunciati nelle prossime settimane "con una selezione di grandi nomi della scena italiana, talenti emergenti e artisti locali".



