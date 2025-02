Scivola su un sentiero in collina, morto settantunenne

Un settantunenne è morto per le ferite riportate in una caduta sulla collina sopra Aosta. La vittima - come riportano i media locali - è Fabio Persico, di Saint-Christophe, medico chirurgo in pensione e responsabile del Banco farmaceutico.

L'incidente è avvenuto tra Saint-Christophe e Quart. L'anziano stava percorrendo un sentiero esposto quando è scivolato ed è precipitato per alcune decine di metri. Alla scena ha assistito la moglie che ha dato l'allarme. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano.



