Gaillard (Cgil), 'referendum per cambiare mondo del lavoro'

"Bisogna cambiare il mondo del lavoro, superando le leggi che lo hanno reso precario, insicuro, povero". Lo sottolinea Vilma Gaillard, segretaria generale Cgil Valle d'Aosta, presentando i quattro referendum "per abolire le norme che hanno reso i lavoratori meno protetti e più vulnerabili, con meno diritti e con più possibilità di essere licenziati". "La troppa precarietà - aggiunge - sta condannando i nostri giovani ad andarsene dal nostro Paese. È necessario investire sulle intelligenze, sul salario e sul lavoro dei nostri giovani, nonché dare tutele normative anche a tutti i cittadini stranieri che nel nostro Paese nascono, crescono, studiano e lavorano. Nessuna invasione di campo , ma solo una norma di civiltà. Con il referendum si chiede di dare agli stranieri che vivono e lavorano in Italia i diritti e i doveri legati alla cittadinanza da ottenere in 5 anni anziché in 10".





