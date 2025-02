Centro per le famiglie di Aosta, raggiunti i 640 iscritti

Sono più di 170 i nuclei familiari che hanno scelto il Centro per le famiglie di Aosta nel 2024 per un totale di 640 persone iscritte. E' quanto si legge in una nota.

Nei 12 mesi di operatività gli interventi si sono concentrati su tre aree d'azione. "La prima ha riguardato l'informazione e l'orientamento ai servizi di supporto e sostegno - si legge - presenti sul territorio. Il Punto Famiglia conta tra i 10 e i 13 accessi al mese e rappresenta una delle peculiarità del Centro e garantisce l'opportunità di attivare percorsi di accompagnamento in momenti di passaggio o di fatica legata alla quotidianità, avvalendosi di competenze professionali ed esperte. Lo Sportello di ascolto ha inoltre attivato 10 cicli di consulenza dedicati ad adulti e minori". "La seconda area, destinata all'empowerment, ha valorizzato in particolare - prosegue la nota - le attività rivolte ai diversi cicli di vita: alle coppie, alla neogenitorialità, all'adolescenza e terza età, promuovendo costantemente l'equilibrio tra i tempi della vita familiare e lavorativa" Infine, "è stato affrontato il tema dell'accoglienza e dell'affidamento familiare, dentro cui si inseriscono il progetto Famiglia più Famiglia e i gruppi di supporto ai volontari".

"Il Centro ha espresso la sua anima plurale - dichiara la coordinatrice Paola Baccianella - definendosi come un luogo aperto ad ogni fascia di età, dove le culture e le tradizioni del mondo si incontrano. Esso è uno spazio fatto dalle persone per le persone, per condividere competenze ed esperienze, confrontarsi, formarsi ed educare insieme".

Guardando al 2025, la novità è la realizzazione dello spazio laboratoriale "La Bottega dell'arte educativa" che si pone l'obiettivo di sperimentare e mettere in gioco conoscenze e abilità.



