Brignone, 'ho spinto a tutta, meraviglioso vincere in Italia'

Si abbracciano sorridenti e felici Federica Brignone e Sofia Goggia al traguardo della pista Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere. Le due stelle azzurre sono state di nuovo le grandi protagoniste di una splendida giornata di sport. La prima con un bis strepitoso vincendo due gare in due giorni. La seconda con una rimonta d'altri tempi che dalla 17/a posizione della prima manche l'ha fatta risalire in quarta, ai piedi del podio. Federica ha realizzato il miglior tempo della seconda manche ma Sofia le è finita alle spalle con distacco di soli 11 centesimi. Insomma nella manche decisiva le due italiane hanno tirato fuori il meglio di se stesse.

"Ci tenevo tantissimo a queste due gare, è un sogno vincere due volte in Italia nel giro di pochi giorni. Nella seconda manche ho messo in pista il mio sciare - ha detto legittimamente orgogliosa Brignone - ma non ho cercato di fare qualcosa di speciale: in questo sport non c'è da inventarsi l'acqua calda e se si pretende troppo si va fuori giri. Non c'erano condizioni facili, la visibilità per le ultime non era ottimale. Sono andata all'attacco dopo una prima manche solida. Eravamo tutte vicine e ho voluto tentare il massimo: ho cercato di prendere tutte le curve al meglio, di spingere dall'inizio alla fine. Mi sembrava di aver perso velocità in basso ed allora ho spinto a tutta. Oggi mi sentivo maggiori energie dopo la febbre dei giorni scorsi e sono contentissima".

Sempre piu' salda al comando della classifica generale, Brignone continua ad essere prudente sull'obbiettivo di vincere la sua seconda grande coppa del mondo. ''L'anno scorso il mese di gennaio aveva rovinato il mio cammino'' verso la coppa. Per cui - ha detto - ''ora voglio isolarmi e pensare solo alle mie gare, al mio sciare. Mi spiace aver perso punti in tre giganti, quest'anno, ma sono sempre andata all'attacco e sto mettendo in pista il mio miglior sci. Ed è una cosa molto positiva. I bilanci però mi piace farli a fine stagione, per capire nel dettaglio cosa poteva andare meglio o no".

Soddisfattissima pure Sofia Goggia per una grandissima rimonta che nella seconda manche le ha fatto scalare la classifica fermandosi solo ai piedi del podio, un quarto posto che rappresenta il miglior suo risultato tra le porte larghe dal gennaio 2018.

"Da un lato è bellissimo, dall'altro spiace essere quarta - le parole della bergamasca - Ma il distacco dalle prime era troppo a causa di un errore nella prima manche. Sono molto contenta di questa seconda, ho avuto ottimi feeling con gli sci.

Penso di aver fatto davvero tirato una riga, quasi come una pallina da ping pong, tra una porta e l'altra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA