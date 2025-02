A Cogne nuovi alberi grazie ai Mondiali di Winter triathlon

In occasione dei campionati mondiali di Winter triathlon, che si stanno svolgendo a Cogne, è prevista l'iniziativa "Doniamo un albero a..." che prevede la piantumazione di un albero nel bosco di Cogne distrutto dall'alluvione nel giugno 2024. Lo comunica l'assessorato regionale alle risorse naturali, sottolineando che su ogni pianta sarà indicato il nome di un atleta che avrà ottenuto una medaglia nella competizione.

Gli alberi saranno piantumati da personale qualificato e andranno a rinfoltire la vegetazione del comprensorio "Cognein", contribuendo a proteggere il territorio dal dissesto geologico.

"Sono alberi che vivranno per centinaia di anni - sottolineano il vice sindaco di Cogne, Giuseppe Lamastra, e il presidente del comitato organizzatore, Luca Alladio - e non un bouquet che sarebbe sfiorito in pochi giorni. Ogni albero che assorbirà circa 15 chili .di anidride carbonica all'anno, proteggerà il territorio dal dissesto geologico e sarà parte della rinascita del bosco"."E' un esempio concreto di come la sinergia tra enti pubblici e privati accomunati da obiettivi congiunti - afferma l'Assessore Marco Carrel - possa portare a risultati ottimali in favore di principi di solidarietà e tutela del nostro territorio alpino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA