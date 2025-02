Sci e disabilità, una giornata sulla neve a Torgnon

Una giornata dedicata allo sci inclusivo e rivolta a persone con disabilità, L'evento è in programma il 28 febbraio a Torgnon. Ad organizzarlo sono la Compagnia valdostana delle acque e l'Associazione valdostana maestri di sci (con il sostegno della Cervino spa).

L'iniziativa - si legge in una nota - "rientra nell'alveo dell'accordo pluriennale che la Cva ha siglato con i maestri di sci finalizzato a sviluppare progetti di inclusività, di avviamento allo sci per bambini e ragazzi e azioni di co-marketing ed è complementare alle azioni già avviate dall'Amministrazione regionale nell'ambito del progetto 'Lo sci per tutte le abilità'".

La giornata prevede l'accoglienza dei partecipanti dalle 9.30. A partire dalle 10 e fino alle 13 si terranno le lezioni gratuite di sci alpino e sci nordico che verranno organizzate in turni sulla base delle iscrizioni e delle necessità organizzative.

La partecipazione all'iniziativa è aperta alle persone nate prima del 31 dicembre 2013 e per iscriversi è necessario compilare l'apposito form di iscrizione entro le 18 di lunedì 17 marzo al link https://eventi.cvaspa.it/.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA