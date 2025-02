Riforma disabilità, Marzi 'in Vda tema in carico da tempo'

"Rispetto alle dichiarazioni politiche di alcune forze nazionali valdostane è opportuno ricordare come in Valle d'Aosta, in realtà, il tema sia già preso in carico da tempo, in particolare rispetto ai progetti di vita, tema centrale della riforma". Lo ha detto l'assessore alle politiche sociali, Carlo Marzi, rispetto alla scelta della Ministra Locatelli di aver esteso a tutte e 20 le regioni la scelta della sperimentazione su temi centrali della legge di riforma della condizione di disabilità, come la valutazione di base, l'accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

"E' da tenere conto, però, che mentre le altre regioni si avvalgono della piattaforma Inps - ha aggiunto - la nostra Regione, come Trento, ha come prerogativa statutaria di gestire tutto l'iter amministrativo. Si rende pertanto necessario rafforzare la sede Inps regionale, con la quale abbiamo già avviato interlocuzioni, in modo che la stessa possa dare il giusto supporto in questo ulteriore carico di lavoro che ci attende, come già accade in altre realtà del territorio nazionale".



