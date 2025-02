Milleproroghe, Manes 'prorogare extramoenia per i sanitari'

Durante l'esame del decreto Milleproroghe alla Camera, è stato approvato un ordine del giorno a prima firma del deputato valdostano Franco Manes, volto a superare il limite temporale attualmente previsto per l'esercizio della libera professione extramoenia da parte degli operatori sanitari. In dettaglio il testo "impegna il Governo a valutare la possibilità di rendere effettiva e duratura la possibilità per il personale sanitario di esercitare la libera professione extramoenia che attualmente è concessa solo fino al 31 dicembre 2025, una scadenza che rischia di limitare gli effetti positivi della misura, sia per i professionisti sanitari che per i cittadini".

"Garantire la continuità di questo servizio - si legge in una nota - rappresenta un'opportunità per il sistema sanitario, in un momento in cui la carenza di medici e operatori sanitari è un problema concreto. Mantenere la libera professione extramoenia consentirebbe di ampliare l'offerta sanitaria, ridurre le liste d'attesa e rafforzare l'assistenza sul territorio".



