Corte dei conti, in Vda calate le denunce per danno erariale

Alla procura della Corte dei conti della Valle d'Aosta lo scorso anno sono diminuite le denunce e le segnalazioni di un ipotetico danno erariale, passando da 154 del 2023 a 94. A comunicarlo è stato il procuratore regionale Quirino Lorelli, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, che si è tenuta nella caserma Cesare Battisti ad Aosta. Presenti le autorità civili, militari e religiose, tra il presidente della Regione, Renzo Testolin. ''Rivolgo un accurato appello - commenta nella sua relazione il procuratore Lorelli - affinché abbiano a essere prontamente segnalati alla procura contabili tutti i fatti di potenziale danno erariale''.

Gli importi delle richieste risarcitorie contenute negli inviti a dedurre notificati lo scorso anno ammontano a 4 milioni e 763 mila euro, ''un importo venti volte superiore all'anno precedente, che era di quasi 193 mila euro'' spiega ancora Lorelli. Dai dati presentati sull'attività della procura contabile emerge come siano aumentate le archiviazioni, passando da 98 a 181, gli inviti a dedurre sono stati 12 e riguardano 40 persone (10 inviti a dedurre e 26 invitati), le citazioni a giudizio sono state sei (dieci) e le persone citate 33 (37).

Gli importi delle sentenze di condanna emesse dalla sezione territoriale sono passati dai cinque mila del 2023 agli oltre 173 mila dello scorso anno. La citazione più importante è quella i contributi erogati dalla Regione agli allevatori per il 2018, che vede coinvolte 16 persone per un presunto danno erariale di quasi 4 milioni di euro; la causa sarà discussa il 25 marzo.

Infine le istruttorie pendenti all'inizio del 2024 erano 501 a fine anno ne sono rimaste 396.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA