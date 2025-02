Corte dei Conti, in autunno pronta la nuova sede ad Aosta

Sarà pronta per l'autunno la sede unica della Corte dei conti della Valle d'Aosta, con tanto di aula per le udienze, e troverà spazio in via Ollietti ad Aosta, dove attualmente vi è solo la sede della Sezione di Controllo.

Lo ha annunciato la presidentessa della sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta Maria Riolo, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, che si è svolta oggi in presenza dopo quattro anni di interruzione, prima per la pandemia e poi per la difficoltà a reperire spazi idonei alle celebrazioni.

Alla cerimonia erano presenti anche il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino e il procuratore generale Pio Silvestri, già presidente della sezione giurisdizionale della Valle d'Aosta. Riolo nella sua relazione ha sottolineato la carenza di personale amministrativo: ''Attualmente sono presenti tre funzionari e un assistente, la pianta organica presenta al scopertura di un funzionario alla quale tra un anno si aggiungerà un'ulteriore scopertura per un pensionamento. La problematica è stata segnalata, anche perché ha ripercussioni negative sull'attività riguardante l'esame dei conti giudiziali''.

Il procuratore generale Pio Silvestri e il presidente Guido Carlino nei loro interventi hanno sottolineato entrambi l'importanza di mantenere le varie sezioni regionali su tutto il territorio in quanto: ''garanzia di efficacia del compito che la costituzione ci assegna''.



