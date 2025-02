Al via primo corso per Accompagnatore di media montagna

Sarà pubblicato il 24 febbraio alle 14 l'Avviso per la partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al Primo corso regionale di formazione professionale per Accompagnatore di media montagna.

Lo comunica l'Unione valdostana guide di alta montagna. L'Avviso si troverà sul sito sul sito https://guidealtamontagna.com. I candidati ammessi alla selezione saranno un massimo di 150, scelti in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande che dovranno pervenire esclusivamente tramite Pec.

Il superamento della selezione è obbligatorio per accedere al corso, che avrà avvio con un minimo di 8 e per un massimo di 25 partecipanti a partire dal mese di maggio 2025 con conclusione l'anno successivo. I requisiti di partecipazione alle prove di selezione, la tipologia di prove, le informazioni per la presentazione delle domande di ammissione, nonché la relativa scadenza saranno specificati sull'Avviso.



