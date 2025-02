Agricoltura, Coldiretti Vda 'presa corretta direzione in Ue'

"La corretta direzione sembra essere intrapresa, ma alle parole ed alle intenzioni dovranno ora seguire fatti e proposte concrete a cominciare dall'annunciata semplificazione che faccia una volta per tutte della Politica agricola comune (Pac) un vero sostegno al reddito di chi produce". Lo dichiarano Alessia Gontier e Elio Gasco, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Valle d'Aosta, in merito al cambiamento di direzione intrapreso dalla Commissione Europea per il settore agricolo continentale.

"Se si desidera davvero evitare la dispersione delle risorse - proseguono - è fondamentale che i finanziamenti europei siano destinati esclusivamente ai veri agricoltori, coloro che ogni giorno lavorano il territorio e tutelano l'ambiente con una particolare attenzione alle aree interne e di montagna. È altresì necessario evitare scelte schizofreniche che possano penalizzare settori strategici, come quello vitivinicolo, minacciato dall'idea di introdurre etichette allarmistiche".

Il nuovo documento, presentato dall'esecutivo europeo, "segna una svolta positiva - si legge in una nota di Coldiretti Vda - riconoscendo alcune delle richieste avanzate da noi attraverso le mobilitazioni a Bruxelles, tra cui il supporto al reddito degli agricoltori, in particolare dei giovani, e l'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti in etichetta. La Commissione ha anche preso atto dell'importanza di rafforzare i controlli alle frontiere europee, contrastare le pratiche sleali, promuovere la produzione zootecnica e incentivare modelli di economia circolare. Inoltre, viene per la prima volta sollevato, seppur in modo generico, il tema preoccupante del crescente consumo di cibi ultra-formulati e non naturali. Un altro punto rilevante è la richiesta per un uso sostenibile degli agrofarmaci, senza imposizioni restrittive in assenza di valide alternative".



