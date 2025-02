Usl, Valle d'Aosta unica Regione senza ritardi nelle strutture Pnrr

"La Valle d'Aosta si conferma virtuosa nella realizzazione delle strutture previste dalla Missione 6 - Salute del Pnrr". Lo riferisce in una nota l'azienda Usl della Valle d'Aosta.

Secondo l'ultimo monitoraggio del ministero, la Valle d'Aosta è l'unica in Italia ad aver avviato e portato avanti nei tempi previsti tutte le strutture previste dal Piano. "Un risultato significativo che testimonia l'impegno dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta e delle istituzioni nel rafforzare la sanità territoriale".

"Essere l'unica Regione italiana che rispetta al 100% le scadenze del filone sanitario del Pnrr, è motivo di grande soddisfazione - dice il direttore generale Usl, Massimo Uberti -. Di questo importante seppur parziale risultato bisogna dar merito ai professionisti della Asl che se ne occupano e alla stretta collaborazione con la Regione. Almeno questa volta le caratteristiche valdostane (che rendono più semplice il rapporto Ausl-Regione) ci avvantaggiano invece di penalizzarci, come invece avviene per tutte le altre indagini sanitarie. Stiamo lavorando, in stretta collaborazione con i medici di famiglia, anche a livello organizzativo per essere pronti, una volta terminate le strutture, ad utilizzarle al meglio e nel modo più adeguato ad un territorio particolarissimo come quello della nostra Regione".

L'avanzamento dei cantieri Pnrr, gestiti direttamente dall'Azienda Usl, procede senza ritardi, nel rispetto delle tempistiche, riferisce l'azienda sanitaria.

"Il Pnrr è uno degli strumenti che la sanità valdostana sta usando per raggiungere i propri obiettivi sul territorio. Non è infatti casuale - evidenzia l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi - che i due principali luoghi di cura sul territorio richiamino il concetto di comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA