Studio della Regione, 'un nuovo Ente per i servizi alla persona'

La Regione ha illustrato ai sindacati - a seguito delle richieste delle organizzazioni dei lavoratori - il risultato dello studio commissionato a un consulente esterno e finalizzato alla costituzione di un ente strumentale per la 'gestione dei servizi alla persona'.

Dalle informazioni illustrate dal presidente, Renzo Testolin, e dall'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, emerge che "la natura giuridico/amministrativa di tale ente sarà quella di un ente pubblico economico che, stante le slides illustrate, inizialmente incorporerà il personale socio sanitario assistenziale ed educativo della Società di servizi (assistenti sociali, educatrici, oss ed operatori di sostegno), insieme a quello dei Cea regionali (centri diurni disabili) e delle microcomunità per anziani delle Unités". Lo riferiscono in una nota Igor De Belli (Fp Cgil), Chiara Pasqualotto (Cisl Fp) e Mauro Cretier (Savt Fp).

"La volontà del nuovo ente - proseguono - è quella di applicare a detto personale il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico". Inoltre "tutto il personale confluente conserverebbe inoltre il proprio trattamento giuridico e previdenziale di provenienza".

Le organizzazioni sindacali di categoria "si sono riservate di fare i dovuti approfondimenti, su quanto illustrato loro per la prima volta in detta sede: hanno quindi chiesto di avere copia dello studio. In occasione dell'incontro, hanno però rimarcato, fin da subito, il loro interesse a migliorare la natura contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori della Società di servizi, nonché a preservare la natura professionale e l'inquadramento giuridico del personale regionale e delle Unités. Sarà premura delle organizzazioni sindacali tenere costantemente aggiornato tutto il personale coinvolto, anche per il tramite di assemblee distribuite su tutto il territorio regionale".



