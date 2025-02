Servizio civile regionale, approvato il bando

E' stato approvato il bando per la presentazione dei progetti di Servizio civile regionale 'Due mesi in positivo' per il reclutamento di giovani volontari tra i 16 e i 19 anni.

Gli enti accreditati al Servizio civile nazionale o all'Albo regionale di Servizio civile interessati possono ora presentare il proprio progetto.

"L'iniziativa rappresenta come in ogni edizione un'importante opportunità di crescita per i giovani come cittadini, sensibilizzandoli alla cultura della solidarietà e del servizio alla comunità, e rendendoli consapevoli del valore delle azioni di volontariato e mutuo aiuto", afferma l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.

"L'auspicio - prosegue - è che gli enti accreditati all'Albo regionale del Servizio civile partecipino attivamente presentando progetti dedicati al reclutamento dei giovani, offrendo loro un'esperienza formativa che arricchisce le competenze, favorisce la socialità e rafforza le relazioni intergenerazionali".

Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature da parte dei giovani aspiranti volontari saranno rese note dalla Regione dopo l'approvazione dei progetti e dei posti da assegnare.

Gli enti interessati dovranno presentare, entro e il 16 marzo prossimo (ore 23.59) il proprio progetto esclusivamente online.

Il bando e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili sul portale web dell'Ufficio politiche giovanili all'indirizzo https://giovani.regione.vda.it .



