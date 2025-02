Riforma della disabilità, sperimentazione anche in Valle d'Aosta

Il territorio della Valle d'Aosta e le province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza e Trento sono gli 11 territori dove, a partire dal 30 settembre prossimo, inizierà la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo numero 62 del 2024 che "semplifica il sistema di accertamento dell'invalidità civile e introduce la nuova valutazione multidimensionale per l'elaborazione del 'Progetto di vita'". A darne notizia è la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

"Il cambiamento - spiega la ministra - è iniziato e indietro non si torna. Stiamo cambiando l'approccio nella presa in carico della persona con disabilità, semplificando le procedure e superando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

Abbiamo già chiarito alcuni aspetti sulle procedure grazie alla collaborazione con l'Ordine nazionale dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e all'Inps che sta affiancando i medici nei territori per risolvere anche gli aspetti legati alle procedure tecnologiche. Nel 2026 le nuove modalità di valutazione e l'introduzione del Progetto di Vita continueranno ad essere applicate con determina, in modo progressivo e costante, come previsto dalla normativa, fino a quando sarà applicata in tutto il territorio nazionale".



