Italo Mus inedito al Museo Gamba, visite ai depositi

Cinque opere inedite della collezione del Castello Gamba - Museo di arte moderna e contemporanea di Châtillon saranno presentate al pubblico sabato 1/o e sabato 15 marzo alle 15.30.

Due occasioni per vedere, per la prima volta, alcune delle recenti acquisizioni operate dalla Struttura Patrimonio storico artistico e gestione dei siti culturali della Soprintendenza regionale ad arricchimento del patrimonio artistico pubblico.

Partendo dalla presentazione, a cura della storica dell'arte Sandra Barberi, delle opere inedite di Italo Mus (Châtillon 1892 - Saint-Vincent 1967), Cesare Maggi (Roma 1881 - Torino 1961) e Alessio Nebbia (Asti 1896 - Cuneo 1975), accomunate dalla rappresentazione di un aspetto della Valle d'Aosta, i dipinti sono messi in dialogo tra di loro e con quelli presenti in deposito, valorizzando opere e artisti anche meno noti al pubblico.

Le visite previste al Castello Gamba saranno anche un'occasione per instaurare un dialogo con l'esposizione in corso al Museo Archeologico Regionale (19 febbraio-25 maggio 2025) dal titolo 'Italo Mus. Fedele cronista del suo tempo' a cura di Leonardo Acerbi e Remo Busana: una monografica sul pittore valdostano di cui il Castello Gamba conserva oltre settanta opere.

Le cinque opere inedite rimarranno visibili al pubblico dal 1/o al 16 marzo, allestite negli spazi dedicati alle mostre temporanee del Castello Gamba.



