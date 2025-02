E' nata la Cittadella dei giovani della Media Valle, con l'obiettivo di dare uno spazio di aggregazione ai giovani di Châtillon e Saint-Vincent. Il progetto è stato presentato questo pomeriggio dal sindaco di Châtillon, Camillo Dujany, e sarà finanziato tramite l'avviso regionale '2-2024' destinato ai progetti in favore dei giovani.

Grazie al fondo regionale, il Comune ha finanziato anche un secondo progetto, in collaborazione con l'Avis locale, che insegnerà ai giovani a cucinare in modo sano, economico ma anche 'sfizioso'. I docenti saranno i cuochi della scuola alberghiera.

''I due progetti - spiega il sindaco, Camillo Dujany - sono stati finanziati con il fondo della regione sulla gioventù. Il primo, la Cittadella della Media Valle, è stato scritto assieme alla cooperativa Noi & Gli altri e il Comune di Saint-Vincent.

E' nato dopo i gravi episodi di violenza dello scorso maggio, e abbiamo istituito un tavolo di lavoro per capire come procedere''. Il sindaco spiega ''come dopo un lavoro sul territorio attraverso degli educatori di strada, che hanno mappato i gruppi dei giovani e distribuito un questionario, è emerso che i ragazzi avevano una grande necessità di un punto di ritrovo''. Da qui, la volontà dell'amministrazione, in collaborazione con quella di Saint-Vincent, di creare la Cittadella dei giovani della Media Valle, che sarà ospitata in una struttura comunale, nella zona del Marmore". La questione era diventata di primo piano dopo l'aggressione subita da una quattordicenne il 16 maggio 2024. A picchiarla, in un parcheggio multipiano, erano state delle sue coetanee. Il video del pestaggio era poi stato condiviso via app di messaggistica dagli stessi ragazzi che lo avevano girato con il telefonino.

''La Cittadella è già operativa - conclude il sindaco - adesso sta ai giovani farla decollare. Ora condividiamo la fine di un procedimento che è stato lungo, e dove abbiamo messo i giovani al centro ascoltando le loro esigenze''.

Il secondo progetto, in collaborazione con l'Avis, partirà il 14 marzo e per sette venerdì, dalle 18 alle 21, i giovani dai 14 ai 15 anni potranno imparare a cucinare. Il secondo ciclo è dedicato alla fascia di età dai 25 ai 35 anni. ''Insegneremo ai ragazzi a fare la spesa, a leggere le etichette, a cucinare - spiega la presidente Irma Moro - in maniera divertente, insieme. E per farlo abbiamo coinvolto l'Unione cuochi Valle d'Aosta e una nutrizionista. Alla fine della lezione di cucina, si mangerà tutti insieme''. I corsi si terranno al centro diurno di Châtillon.



