E' illeso il conducente di un'auto finita fuori strada nella notte lungo la strada regionale 18 per Pila, in località Charemoz, a Gressan. Per cause da accertare, la persona alla guida ha perso il controllo del veicolo, finendo nel bosco a valle di un tornante. Stamane i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza e il recupero del mezzo incidentato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA