Abusivismo odontoiatrico, definitive le tre condanne

Diventano definitive le condanne per la famiglia Gasparella di Aosta, accusata di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. I giudici della Corte di cassazione hanno ricalcolato le pene, tenendo conto della riduzione di un terzo imposta dal rito abbreviato, che non era stata presa in considerazione durante il processo d'appello-bis in Corte d'appello a Torino.

La Corte di cassazione ha poi condannato gli imputati a pagare le spese di giudizio, calcolate in cinque mila euro ciascuno, alle tre parti civili: l'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Valle d'Aosta, l'Associazione italiana odontoiatri e l'Associazione nazionale dentisti italiani, rappresentate dai legali Ascanio Donadio e Paolo Sammaritani.

Al termine dell'appello-bis i giudici della Corte d'appello di Torino, nel maggio 2024, avevano condannato a cinque mesi e dieci mila euro di multa Silvio Gasparella, di 62 anni, in qualità di odontotecnico, il figlio, Mattia Gasparella (41), in qualità di igienista dentale, a quattro mesi e ottomila euro Laura Padoin (64) in qualità di assistente alla poltrona. Per tutti e tre era stata disposta la sospensione della pena. La difesa era rappresentata dall'avvocato Stefano Moniotto.



