L'election day divide il Cpel, 17 sindaci astenuti

Il Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) si è diviso nell'espressione del parere sul disegno di legge che prevede, tra l'altro, che quest'anno le elezioni generali comunali, comprese quelle relative al Comune di Courmayeur, si svolgano contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, nella data che sarà stabilita con decreto del presidente della Regione (probabilmente a fine settembre). Il parere positivo, con alcune premesse, proposto dal presidente del Cpel, Alex Micheletto, ha ottenuto 56 voti a favore e 17 di astensione: quelli dei sindaci di Charvensod, Etroubles, La Magdeleine, Pontey, Quart, Nus, Sarre, Bionaz, Oyace, Saint-Rhémy-en-Bosses, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Villeneuve, Champdepraz, Cogne, Fénis, Saint-Marcel. Erano dieci gli assenti.

"Per il 90% questo documento accoglie le nostre richieste, per cui non mi sento di rimandarlo al mittente", ha detto Micheletto. Il riferimento, tra l'altro, è all'incremento del numero di assessori in giunta e all'eliminazione del vincolo del terzo mandato per i sindaci di tutti i comuni eccetto Aosta.

Diversi i pareri critici espressi durante la riunione del Cpel. Con l'election day "il discorso del risparmio è ipocrita", ha tuonato Massimo Pepellin, sindaco di Sarre. "Non mi trovo ad avere questa doppia elezione, dove l'importanza delle elezioni regionali è superiore a quelle locali: così si rischia di coinvolgere ancora meno". Per il primo cittadino di Sarre "ogni volta che c'è un tema importante viene fatto votare in emergenza".



