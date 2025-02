Fdi Vda, 'respingiamo le ridicole accuse dell'Uv'

"Pur ringraziando del ruolo riconosciuto dai nostri avversari di assumere il ruolo ufficiale di loro alternativa in questa regione respingiamo le ridicole accuse di non essere in grado di comprendere il rispetto dei ruoli politici ed istituzionali e di non capire che i governi regionali locali di qualunque colore e quello nazionale possano e debbano avere interlocuzioni formali". Cosi in una nota Fratelli d'Italia Valle d'Aosta replica all'Union Valdôtaine.

"Un rispetto istituzionale dei ruoli - prosegue Fdi Vda - reclamato peraltro a senso unico perché in numerose occasioni alcuni massimi esponenti dell'Uv hanno dato prova oggettiva e documentata di non riconoscerlo a loro volta sia nei confronti del nostro presidente del Consiglio, apostrofata con volgari epiteti e commenti al limite della querela, sia dei nostri vertici locali che lorsignori vorrebbero non esistessero per le loro interlocuzioni con il governo per i problemi o fossero compiacenti rispetto alla loro azione politica sul territorio".

"Noi invece esistiamo, eccome, e nel rivendicare l'orgoglio di rappresentare in Vda il partito del presidente Giorgia Meloni che, piaccia o non piaccia a loro, rappresenta la maggioranza che sostiene anche il governo nazionale, confermiamo che ad esso ci continueremo a riferire anche in collaborazione, ove richiesta ma per ora non pervenuta, con le istituzioni locali per portare il nostro contributo utile alle esigenze dei cittadini valdostani, così come abbiamo fatto recentemente con i contributi riconosciuti dallo Stato per l'alluvione dello scorso giugno. Cittadini valdostani a cui siamo determinati di ribadire, oggi più che mai, il nostro impegno per costruire finalmente dopo 50 anni un cambiamento radicale anche nell'amministrazione della nostra regione, soffocata da un immobilismo che non è più tollerabile".



