Coppa del mondo di sci, gara di recupero a La Thuile il 13 marzo

Si terrà giovedì 13 marzo, quindi alla vigilia di quelle già in calendario il 14 e 15 marzo, la gara di recupero di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnata a La Thuile. Lo ha riferito Marco Mosso, presidente del comitato organizzatore, durante la presentazione dell'evento a palazzo regionale. Il calendario ad oggi prevede due prove cronometrate tra martedì 11 marzo e mercoledì 12 marzo , quindi la gara di recupero il giorno seguente - discesa o superG, la specialità verrà decisa dopo Kvitfjell -, venerdì 14 (ore 11) la discesa libera e sabato 15 (ore 11) il superG.

"Si è investito molto, si investirà, non solo per portare a casa questi eventi ma per garantire che ci sia una professionalità a supporto di un settore", ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin. "Le dirette televisive contribuiranno a far conoscere il nostro territorio, queste gare sono da sprone per il movimento giovanile valdostano", ha aggiunto l'assessore al Turismo e allo sport, Giulio Grosjacques.

Per il vicepresidente e assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, "abbiamo dedicato molto investimenti al settore degli impianti a fune, altri ne dedicheremo. Riteniamo che questo sia un asset fondamentale per la nostra regione. Competizioni come questa ci rendono onore". Di una "Valle d'Aosta unita" ha parlato il presidente del comitato regionale Coni, Jean Dondeynaz: "Siamo su un'ottima strada".

"Da dieci anni - ha aggiunto il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris - lavoriamo a questo evento", che ha poi auspicato di poter vedere "protagonista in pista" anche la diciottenne Giorgia Collomb, originaria proprio di La Thuile e medaglia d'oro nel parallelo misto a squadre ai recenti Mondiali di sci alpino di Saalbach, in Austria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA