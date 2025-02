Chiusure traforo Bianco, UniVda 'ricadute economiche gestibili'

"Abbiamo fatto un'analisi sulle ricadute socio-economiche della chiusura del tunnel" del Monte Bianco "di queste 15 settimane, da inizio settembre a metà dicembre. Abbiamo curato specialmente alcune attività dove potenzialmente potevano esserci delle ricadute molto negative. E abbiamo osservato che sebbene ci siano degli effetti, queste ricadute siano, tra virgolette, gestibili".

Così il professor Marco Alderighi, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche ed economiche di UniVda, alla Tgr Vda.

Alderighi ha illustrato in un incontro a palazzo regionale gli esiti degli studio commissionato all'UniVda dalla Regione sugli impatti economici delle chiusure per lavori del traforo del Monte Bianco.

"Abbiamo guardato in primo luogo - ha detto - le ricadute che hanno colpito o possono colpire il settore turistico, quelle che riguardano invece la grande distribuzione, il commercio al dettaglio e la ristorazione a seguito di un minor arrivo di frontalieri. Abbiamo curato l'aumento dei costi che sostengono le imprese per il trasporto merci dovendo passare principalmente dal Frejus".

Quindi "abbiamo condotto un'analisi prospettica di breve ma anche di medio periodo. Abbiamo guardato se ci fossero degli impatti strutturali: questo non ci sembra all'ordine del giorno, quindi quello che abbiamo trovato per quest'anno è anche quello che ci dovremmo aspettare nei prossimi anni, magari forse qualcosina in meno se le imprese e i consumatori si adattano alla situazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA