Chiusure traforo Bianco, Arpa Vda 'scarso impatto sull'aria'

"Dal monitoraggio di Arpa è emerso che la vera pressione ambientale nella zona del Bianco, soprattutto dal lato francese, non è particolarmente legata alla viabilità ma agli impianti di riscaldamento. In particolare i dati della centralina nel centro di Courmayeur non si sono discostati da quelli relativi ai periodi di normale circolazione con il traforo in attività". Così in una nota la Regione Valle d'Aosta, all'esito dell'incontro convocato dal presidente della Regione, Renzo Testolin, per condividere i risultati degli studi commissionati ad Arpa Vda e all'UniVda con il fine di conoscere gli impatti sul territorio valdostano delle chiusure per lavori - 15 settimane nel 2024, da settembre a metà dicembre - del traforo del Monte Bianco, in ambito ambientale e in ambito socio economico.

"Mentre è chiaro - riferisce la Regione - che le emissioni indotte dal traffico si siano ridotte all'ingresso del tunnel nella fase di chiusura dello stesso, come rilevato dalla centralina di Entrèves, è emerso anche che le emissioni complessive nell'ambito del centro di Courmayeur non sono significativamente diminuite. In ogni caso, le emissioni complessive sono di gran lunga inferiori ai limiti normativi e non denotano un peggioramento della qualità dell'aria, anche considerando l'importante impatto dei sistemi di riscaldamento".

Inoltre "nel lungo periodo, emerge come, anche in presenza di un incremento del traffico veicolare da e verso il tunnel, le emissioni si siano pressoché dimezzate grazie al salto tecnologico che, nel tempo, ha interessato il parco veicoli, sia dei mezzi leggeri sia di quelli pesanti".



