Chiusure traforo Monte Bianco, 12 milioni il danno annuo in Valle d'Aosta

"Risulta contenuto e pari a circa di 12 milioni di euro all'anno" l'impatto complessivo sull'economia valdostana delle chiusure per lavori del traforo del Monte Bianco. Nel 2024 la galleria tra Italia e Francia è stata chiusa 15 settimane, da inizio settembre a metà dicembre, per consentire il primo cantiere test sulla volta, lavori di risanamento che dovranno proseguire nei prossimi anni.

L'impatto di 12 milioni si suddivide tra: 2,65 milioni per l'industria, a causa di maggiori costi di trasporto e logistici: 2,39 milioni di euro per il commercio al dettaglio, la grande distribuzione e la ristorazione dovuti alla riduzione di fatturato causata dal calo degli escursionisti con relativa riduzione della spesa; 6,8 milioni di euro per il settore turistico a causa di un calo delle presenze dei turisti con relativa riduzione della spesa (non sono invece stati presi in considerazione gli impatti della chiusura sulle infrastrutture autostradali e sulla stessa società che gestisce il Traforo).

I dati sono stati illustrati dal professor Marco Alderighi, direttore del dipartimento di Scienze politiche ed economiche dell'Università della Valle d'Aosta, durante un incontro convocato dal presidente della Regione, Renzo Testolin.

L'obiettivo era di condividere i risultati degli studi commissionati ad Arpa Vda e all'UniVda per conoscere gli impatti sul territorio valdostano delle chiusure per lavori al traforo del Monte Bianco, in ambito ambientale e in ambito socio economico.



