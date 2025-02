Mondiali di Winter triathlon, a Cogne attesi oltre 370 atleti

E' tutto pronto a Cogne per accogliere la 27/a edizione dei Campionati del mondo di Winter duathlon e Winter triathlon in programma da venerdì 21 a domenica 23 febbraio. L'evento torna per la terza volta dopo 11 anni a Cogne. Si tratta della quinta volta che i mondiali si disputano in Valle d'Aosta, dopo Brusson 2022, Saint-Oyen 2007, Cogne 2013 e 2014.

Nella località ai piedi del Gran Paradiso sono attesi 151 concorrenti nel Duathlon e 220 nel Triathlon, provenienti da 21 nazioni, tra cui anche gli atleti russi, che gareggeranno sotto bandiera neutra. Il format prevede che si affrontino percorsi due volte per disciplina con due chilometri di corsa, quattro in mountain bike e quattro di fondo a tecnica libera, seguiti da altri due chilometri di corsa, quattro di mountain bike e quattro di fondo.

Tra i favoriti dopo i tre successi di Pragelato 2024 ci sono Franco Pesavento, 28 anni, di Canove di Roana (Vicenza) e Sandra Mairhofer, 33 anni, di Tesidio (Bolzano).

"Per la prima volta sarà sperimentato il para winter triathlon", ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, in videocollegamento durante la conferenza stampa di presentazione.

L'evento, per il presidente della Regione, Renzo Testolin, pone la Valle d'Aosta come "elemento di spicco nel panorama internazionale. E' uno sport che ispira passione e dedizione, la stessa che abbiamo messo in questi mesi per dare slancio alla val di Cogne" dopo l'alluvione del giugno 2024.

Si tratta di campionati del mondo che dimostrano il “prestigio della federazione italiana triathlon nel panorama internazionale”, ha detto in un videomessaggio proiettato durante la conferenza stampa di presentazione il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Un evento che porta in alto “la passione, l'orgoglio di tutti gli atleti”, ha aggiunto Antonio Arimany, presidente di World triathlon.

“Sabato sarà presentato un progetto del triathlon per persone con disabilità, un’attività che la Regione sta portando avanti per rendere il territorio sempre più inclusivo e accessibile”, ha anticipato l’assessore al Turismo e allo sport, Giulio Grosjacques.

“Questi tre sporti - corsa, bici e sci di fondo - fanno parte del dna della nostra località. Ricordo che Cogne a metà dell’anno scorso era in ginocchio, isolata dal resto della Valle d’Aosta e l'impianto di innevamento era danneggiato. Con il supporto del resto della regione siamo riusciti a mettere in piedi tutto questo: gli italiani di winter triathlon, sei gare di Coppa del mondo di sci di fondo, marcia e mini marcia Gran Paradiso e come ciliegina sulla torta questo campionato del mondo”, ha detto il sindaco, Franco Allera. Riccardo Giubilei, presidente del Comitato italiano triathlon, ha ringraziato tutti gli attori in campo, a partire dalla Regione per “il lavoro di squadra che siamo riusciti a mettere in piedi”.



