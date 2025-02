Legge elettorale, Testolin 'la priorità è trovare una quadra'

"Al momento la priorità è di trovare una quadra sulla legge elettorale, che andrà in Consiglio la prossima settimana e sulla quale non si smette di lavorare per raggiungere un consenso che possa essere il più ampio possibile". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, a margine della consueta conferenza stampa della giunta regionale per illustrare i principali provvedimenti adottati.

Ieri la prima commissione consiliare ha espresso parere positivo per la proposta della maggioranza. Il testo prevede il superamento della preferenza unica con la reintroduzione di tre preferenze secondo il sistema già adottato per le elezioni comunali: nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.

Il testo della maggioranza e i tre proposti dalle opposizioni saranno discussi durante la riunione del Consiglio Valle del 26 e 27 febbraio prossimi.



