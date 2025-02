Fine vita, Associazione Luca Coscioni 'Consiglio Valle approvi la legge'

"Chiediamo al Consiglio regionale della Valle d'Aosta di discutere ed approvare la legge 'Liberi subito'". Così Marco Cappato e l'avvocata Filomeno Gallo, dell'associazione Luca Coscioni.

"La Regione Toscana - scrivono in una nota - dimostra che quando si vuole si può. In Valle d'Aosta ad inizio di febbraio 2024 due consigliere di opposizione, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, hanno depositato il testo della proposta di legge.

Nonostante un duplice invito alla sottoscrizione del testo a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, ad oggi non sono stati trovati ulteriori consiglieri disponibili a sottoscrivere il testo. A luglio 2024 è iniziato il ciclo di audizioni degli esperti, primo passo dell'iter legislativo per arrivare alla discussione della proposta. Iter però non ancora concluso".

"Come Associazione Luca Coscioni, con 'Liberi Subito', vogliamo - proseguono - che il Servizio sanitario risponda alle persone che soffrono in tempi rapidi e certi e dia garanzie anche al personale sanitario su come deve comportarsi per rispettare la volontà dei malati. ll cosiddetto 'suicidio assistito' è già legale in Italia in conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale. La nostra legge regionale serve per dare tempi e regole certi affinché le persone non debbano aspettare mesi prima di avere una risposta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA