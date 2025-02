Assistente infermiere, Savt 'confronto con i sindacati'

Rispetto all'ipotesi di introdurre la figura dell'assistente infermieristico, il Savt Santé sottolinea "la fondamentale importanza del confronto con i rappresentanti dei lavoratori al fine di trovare le corrette risposte per valorizzare le figure professionali già presenti nel comparto sanitario, con adeguati sviluppi di carriera, riconoscimenti professionali , e miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro. E' assolutamente necessario porre maggiore attenzione, sul territorio regionale, a tali tematiche di complessa attuazione e a rilevanza trasversale, con il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema, Regione, Usl e sindacati".

Per il Savt Santé "l'introduzione dell'assistente infermieristico, seppure presentata come una soluzione innovativa alle crescenti esigenze. del sistema sanitario, solleva più di una perplessità da diversi punti di vista.

Abbiamo appreso dalla stampa che anche la nostra Regione intende dare seguito all'istituzione della controversa figura professionale. La Conferenza Stato-Regioni ha deliberato nell'ottobre 2024 l'atto di istituzione della nuova figura professionale. A Roma come ad Aosta il ruolo del sindacato venne accuratamente escluso".



