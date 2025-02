Aiuti per il pascolamento estivo, domande entro il 31 marzo

La giunta regionale ha approvato i criteri di concessione degli aiuti per il pascolamento estivo di bestiame bovino e ovi-caprino. Il sostegno è stato concepito per includere anche le aziende che, pur operando a quote elevate, non trasferiscono i loro animali in alpeggio ma li portano comunque a pascolare in apposite aree.

L'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel, sottolinea "la concreta valenza non solo economica di questi aiuti, rivolti ai due principali settori dell'allevamento valdostano, che completano il pacchetto degli interventi previsti per la pratica tradizionale del pascolamento e mirano a garantire il benessere animale e a valorizzare la produttività lattiero-casearia del nostro sistema zootecnico, permettendo inoltre di salvaguardare le superfici dell'ambiente alpino".

"Il valore aggiunto delle aziende produttive del settore ovi-caprino - precisa l'assessore - che malgrado siano per ora in numero più limitato, contribuiscono concretamente a mantenere e curare le superfici più difficilmente accessibili e ad ampliare la gamma di produzioni lattiero-casearie con formaggi di ottima qualità, molto apprezzati dai consumatori".

Le aziende interessate potranno presentare domanda fino al 31 marzo prossimo anche per il tramite dell'Association régionale eleveurs valdôtains-Arev. Le risorse disponibili per questa iniziativa ammontano a 150 mila euro, in aggiunta ai fondi già previsti per il sostegno alla monticazione.

"È nostro impegno - conclude Carrel - garantire che le politiche di sostegno adottate rispondano alle reali esigenze degli allevatori, contribuendo a un futuro sostenibile per l'intera comunità".



