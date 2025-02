Testolin, utile il confronto tecnico sul raddoppio del traforo del Monte Bianco

"Non emergono sostanziali novità rispetto a quanto già noto. Da parte nostra ribadiamo che solo l'approfondimento dei temi può dare delle indicazioni utili a prendere delle decisioni, non viziate da preconcetti e da posizioni meramente ideologiche". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, dopo che il ministro francese dei Trasporti Philippe Tabarot, in una lettera di risposta al deputato dell'Alta Savoia Xavier Roseren, ha ribadito l'opposizione di Parigi alla realizzazione di una seconda canna del traforo del Monte Bianco.

"Solo - prosegue Testolin - se si hanno dei dati in termini di sicurezza, di flussi di traffico, di impatto ambientale e di efficienza e di efficacia nel contesto del trasporto turistico e commerciale internazionale si possono fare delle valutazioni sull'opportunità o meno di un raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Questo il senso di procedere con un confronto tecnico, economico e ambientale sulla doppia canna così come emerso nel confronto di Nizza".



