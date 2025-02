Testolin, 'semplificare la gestione dei materiali alluvionali'

"Nell'ambito della revisione del codice di protezione civile o di altre norme tematiche, è necessario prevedere una più efficace e meno onerosa procedura di gestione dei materiali alluvionali, prevedendone una semplificazione, considerando anche eventi più localizzati sul territorio, la cui estensione non giustifica la decretazione di uno stato di emergenza nazionale, come invece è stato per l'alluvione dello scorso giugno". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che oggi ha partecipato a Roma alla Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Testolin è intervenuto sulla ripartizione delle risorse concernenti le attività di antincendio boschivo, auspicando "un riparto diretto alle Regioni che normativamente hanno competenza primaria sulla tematica".



