Sciatore in arresto cardiaco soccorso sulle piste di Cervinia

Uno sciatore in arresto cardiaco sabato scorso sulle piste da sci di Cervinia è stato soccorso e poi affidato al medico giunto in elicottero con il Soccorso alpino valdostano e quindi al personale del 118.

Il primo intervento, con il defibrillatore, è stato eseguito prontamente dai pisteurs secouristes, che hanno raggiunto lo sciatore insieme a una maestra di sci e ai volontari del soccorso. L'uomo è poi stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

Sono stati 36, per oltre 40 pazienti in totale, gli interventi effettuati in elisoccorso nelle due giornate del fine settimana.



