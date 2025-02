Rinnovo contratto metalmeccanici, Savt aderisce a sciopero

"Il Savt Industrie, considerata la precedente rottura del tavolo di trattative e la buona riuscita dello sciopero indetto nel mese di gennaio 2025, ha deciso di aderire alla nuova mobilitazione, per la riconquista del contratto nazionale". Sono le motivazioni che hanno spinto il sindacato valdostano ad aderire allo sciopero di otto ore il 20 febbraio in tutte le aziende he applicano il Ccnl industria metalmeccanica.

"Il contratto del 5 febbraio 2021 - si legge in una nota - è scaduto alla fine di giugno 2024 e successivamente a svariati incontri, tra le organizzazioni sindacali e l'associazione datoriale Federmeccanica/Assistal le distanze risultano ancora un ostacolo insormontabile per traguardare un accordo.

Considerata l'attuale situazione del comparto metalmeccanico, che risulta costellato da svariate difficoltà, soprattutto per una vera e propria mancanza di progettualità nel comparto automotive italiano, il rinnovo del contratto dei metalmeccanici sarebbe un bel segnale per una risposta concreta ai salari dei lavoratori. La controparte non fa passi in avanti, ribadendo i contenuti della loro contro piattaforma, e respingendo qualsiasi proposta sindacale a riguardo di salario, orario di lavoro e mercato del lavoro".



