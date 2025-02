Montagna, 'Alpi Verdi passo fondamentale per le comunità'

"La creazione di Alpi Verdi rappresenta un passo fondamentale per dare voce alle esigenze delle comunità alpine e per difendere il nostro fragile ecosistema montano". E' quanto dichiara, in una nota, dichiara Massimiliano Kratter, portavoce di Europa Verde Vallée d'Aoste, in merito ad "Alpi Verdi-Rete per le Politiche Alpine Sostenibili", una piattaforma di collaborazione tra le regioni alpine italiane per promuovere politiche condivise in favore delle comunità e dell'ambiente montano.

Tra le prime azioni condotte c'è il deposito la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati di 63 emendamenti del Gruppo Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) al Disegno di legge "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone zone montane".

Emendamenti che riguardano: miglioramento della classificazione dei comuni montani, con criteri socioeconomici e non solo altimetrici; incentivi per la sanità montana e la telemedicina, per garantire accesso alle cure anche nelle zone più remote; sostegno alle scuole di montagna, con finanziamenti per evitare la chiusura degli istituti scolastici; fondi per l'agricoltura di montagna, con particolare attenzione alle infrastrutture agro-silvo-pastorali; e riconoscimento delle cooperative di comunità, per favorire il lavoro e lo sviluppo economico nelle zone alpine. "L'approccio collaborativo con Avs dimostra che è possibile influenzare concretamente le politiche nazionali, ma il lavoro non è finito. Continueremo a monitorare l'iter del ddl Montagna e a proporre miglioramenti per un futuro più giusto e sostenibile per le nostre montagne" conclude Kratter.



