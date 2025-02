Bonus docenti sarà esteso anche al personale del Convitto

"Alla luce del recente orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale educativo della scuola il diritto a beneficiare del bonus di 500 euro per la formazione e l'autoformazione", la Regione Valle d'Aosta ha avviato un percorso per estendere con una apposita norma di legge tale beneficio anche al personale educativo del Convitto regionale "Chabod". Lo ha comunicato l'assessorato al sistema educativo precisando in una nota che "questa decisione è stata condivisa con le organizzazioni sindacali scolastiche in un incontro tenutosi a fine gennaio, durante il quale l'Amministrazione ha ribadito il proprio impegno a risolvere la questione in modo concreto ed efficace".

L'obiettivo è "garantire un trattamento equo e uniforme, evitando inutili complicazioni e dispersioni di risorse: un intervento legislativo strutturale rappresenta la soluzione più solida e definitiva, in grado di tutelare tutti i lavoratori interessati senza generare incertezze o ulteriori contenziosi".

"La legge regionale 18/2016, inizialmente rivolta ai soli docenti di ruolo, è già stata modificata con la legge regionale 25/2023 - sottolinea l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - per includere anche i docenti con contratto a tempo determinato. Con il nuovo intervento normativo, attualmente in fase di predisposizione, si vuole garantire lo stesso diritto anche al personale educativo, sanando eventuali situazioni pregresse e ponendo fine alle controversie in corso. Per questo motivo, sorprende apprendere che, nonostante il confronto costante con le parti sindacali e il percorso condiviso per risolvere la questione, una sigla sindacale abbia comunque deciso di incoraggiare i propri iscritti a presentare ricorso contro l'Amministrazione regionale. "L'impegno è volto a risolvere le problematiche con pragmatismo e senso di responsabilità, offrendo risposte concrete ed evitando inutili sprechi di tempo, energie e denaro pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA