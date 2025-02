A Firenze si celebrano i 2050 anni di Aosta

La Valle d'Aosta sarà 'ospite d'onore' dell'11/a edizione di 'tourismA', il salone dell'archeologia e del turismo culturale in programma a Firenze dal 21 al 23 febbraio, e nell'occasione presenterà il calendario delle iniziative per celebrare i 2050 anni dalla fondazione della città di Augusta Prætoria. Oltre ad un grande stand in posizione strategica, la regione alpina sarà protagonista anche di un intervento in auditorium, una conferenza a più voci, un articolo speciale sull'ultimo numero della rivista Archeologia Viva e il logo istituzionale stampato sulle shopper di tourismA.

"TourismA ha conosciuto una crescita costante negli anni - afferma l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - affermandosi come un appuntamento imprescindibile per il settore e consolidandosi come una vetrina di eccellenza per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il successo e la continuità di questo evento testimoniano il crescente interesse verso l'archeologia e il turismo culturale". Aggiunge la soprintendente ai beni culturali, Laura Montani: ""Partecipare a un evento di questa portata è fondamentale per valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale. La Valle d'Aosta custodisce testimonianze archeologiche di immenso valore e tradizioni che meritano di essere conosciute e apprezzate a livello nazionale e internazionale".



