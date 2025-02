'Tutto sull'amore e altre stranezze', beneficenza a teatro

Si chiama 'Tutto sull'amore e altre stranezze', di e con Claudio Calì, lo spettacolo di beneficenza che andrà in scena venerdì 21 febbraio prossimo alle 21 presso il teatro Giacosa di Aosta, con l'obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare rispetto al Progetto Protezione famiglie fragili (Pppf), un'iniziativa attiva da sei anni a sostegno delle famiglie colpite da malattia oncologica.

Il progetto è dell'azienda Usl in collaborazione con l'Associazione Viola e la Cooperativa Sociale Noi e gli Altri.

La serata è patrocinata dal Comune di Aosta.

Lo spettacolo prevede un contributo minimo di 10 euro a persona e l'intero ricavato sarà destinato a supportare le attività del Ppff, che dal 2019 ha assistito quasi 200 nuclei familiari nel percorso di cura e assistenza, dalla diagnosi alle cure palliative, fino all'elaborazione del lutto.

È possibile prenotare il proprio posto scansionando il codice Qr presente sulla locandina, collegandosi all'indirizzo https://forms.gle/VQqpwLN46wQZY5M66 oppure contattando l'Associazione Viola (0165 216131, il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30) o via email scrivendo a info.associazioneviola@gmail.com .

La dottoressa Meri Madeo, referente aziendale del Ppff e responsabile della struttura di Psicologia dell'Azienda Usl, commenta: "Ppff è un progetto sostenuto dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta che ha una grande ricaduta dal punto di vista sanitario. Il Progetto 'si prende cura' dei bisogni assistenziali, sociali e psicologici dell'intero nucleo familiare della persona che deve affrontare il percorso della malattia oncologica".



