Professioni sanitarie, due incontri di orientamento ad Aosta

Sono in programma mercoledì 19 febbraio e venerdì 14 marzo, dalle 15 alle 18, gli incontri, a ingresso libero, di orientamento dedicati alle professioni sanitarie in vista del nuovo anno accademico 2025/2026.

Nella sede del corso di laurea in Infermieristica dell'Università di Torino alla "ex maternità" di Aosta (in via Saint Martin de Corléans 248, al secondo piano), ragazzi e famiglie potranno incontrare gli operatori sanitari che parleranno del percorso didattico e degli sbocchi occupazionali di queste professioni.

"Questi eventi non solo informano, ma ispirano, aiutano i ragazzi a scoprire percorsi professionali ricchi di significato e di impatto sociale", commenta Laura Plati, dirigente delle professioni sanitarie dell'Azienda Usl Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda gli infermieri, il coordinatore, i tutor e gli studenti già iscritti al corso della sede aostana presenteranno l'offerta formativa, le modalità di accesso e di frequenza, i requisiti di ammissione, le prospettive professionali, le esperienze vissute nell'ambito del percorso di teoria e di tirocinio. Il Corso di laurea in Infermieristica fa parte dell'Università degli Studi di Torino ma ha sede ad Aosta con 30 posti disponibili, consentendo ai valdostani di frequentare le lezioni teoriche e il tirocinio pratico vicino a casa. "Il numero limitato di studenti - dice la coordinatrice del corso, Stefania Lasciandare - permette una personalizzazione dei percorsi di apprendimento e un rapporto costante e diretto tra studenti, docenti e tutor".

L'assessore alla Sanità Carlo Marzi aggiunge: "La diversità delle professioni presentate durante l'evento evidenzia la complessità e l'interdisciplinarietà del settore sanitario, un settore in continua evoluzione e sempre alla ricerca di nuove competenze".



