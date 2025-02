Europei Forestali di sci nordico, oro alla staffetta valdostana

A Nove Mesto (Repubblica Ceca) la staffetta della forestale Aosta 1 ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei dei Forestali di sci nordico, prevalendo sulle formazioni della Germania, Sachsen 1, e di Austria 1. Il quartetto era composto da Mathieu Courtoud, Massimo Farcoz, Massimo Martini e Andrea Dufour. Sono stati 13 nel complesso i forestali impegnati nella 55/a edizione degli Efns, i campionati europei forestali di sci nordico e tiro. Oltre al titolo continentale della staffetta, sono da registrare le medaglie di bronzo nello skating di Renée Glarey nella categoria D31 e di Massimo Farcoz nella M31. Nelle gare a tecnica classica ancora medaglia di bronzo per Renée Glarey, mentre Massimo Farcoz e Mathieu Courthoud nella M31 sono giunti rispettivamente quinto e sesto.

"Un risultato che rende onore alla Valle d'Aosta e a tutto il Corpo della forestale valdostano", sottolinea il presidente della Regione, Renzo Testolin. "Dopo le belle prove degli anni scorsi, ora un altro importante successo che non fa che arricchire la serie di vittorie a vario titolo dei valdostani impegnati negli sport invernali. La nostra regione - aggiunge Testolin - si conferma terra di atleti di livello, qualunque sia il contesto in cui sono chiamati in causa. Esprimo le mie più vive felicitazioni e quelle del governo regionale per questi risultati che hanno permesso di portare in alto il nome della Valle d'Aosta".



